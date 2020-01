Aspettando Sanremo, esce il nuovo singolo di Elodie: il videoclip di "Non è la fine"

Esce su tutte le piattaforme musicali "Non è la fine", il brano di Elodie feat. Gemitaiz che anticipa l'uscita del disco "This is Elodie", disponibile dal 31 gennaio in digitale e dal 7 febbraio in formato Cd.

Il brano vede la collaborazione di Elodie con Gemitaiz, tra gli assi della scena rap del nostro Paese.

Nel videoclip, diretto da Attilio Cusani, in un’atmosfera cupa, dove bianco e nero si alternano al colore, scorrono frame dal forte imprinting cinematografico.

L’utilizzo di una lente fisheye dona alle inquadrature, già disassate, un effetto deformante che incuriosisce e porta a concentrarsi sui dettagli.

Elodie parla direttamente alla videocamera, ci gioca, la sfida avvicinandosi e ritraendosi subito dopo, si mostra sicura di sè, padrona della storia che sta raccontando.

Elodie parteciperà alla 70esima edizione del festival di Sanremo, in onda dal 4 all'8 febbraio, con il brando "Andromeda".

