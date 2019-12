Video di Giolì&Assia tra la neve dell'Etna, torna il fenomeno virale delle dj siciliane

Giolì&Assia tornano sull'Isola tra le nevi e i vapori dell'Etna. Il duo elettro/indie dall'anima siciliana, approda nuovamente su YouTube con un nuovo "DiesisLive" che si preannuncia ancora una volta un fenomeno virale. Oltre 9 milioni di visualizzazioni il record raggiunto con il live set girato sull'isola di Vulcano, sono stati quasi 3 milioni invece i click del video girato sullo sfondo di Isola delle Femmine.

Con quattro album all'attivo (Stay Closer- aprile 2017, Istantanee - marzo 2018, Something Special - maggio 2018 e Night Experience - agosto 2018) e tour mondiali, fanno ritorno in Sicilia con una nuova live session anticipata sui social e trasmessa in diretta il 27 dicembre.

Raggiunta la punta più alta del vulcano, il cratere Barbagallo, Giolì&Assia si sono esibite al piano e alle percussioni mixando il nuovo brano con il loro inconfondibile techno sound. Nascosta tra le note di "DiesisLive", la melodia del "Fantastico mondo di Amélie".

