Presentato "Diario Palermitano": 12 volumi in abbinamento col Giornale di Sicilia dal 27 dicembre

Un'opera suddivisa in 12 volumi, uno per ogni mese, contenente il racconto delle vicende storiche che hanno caratterizzato la città di Palermo. Questo il tema del "Diario Palermitano" edito da Dario Flaccovio, nuova pubblicazione di Santi Gnoffo. Ogni volume sarà in edicola ogni mese in abbinamento con il Giornale di Sicilia.

Il libro è stato presentato questo pomeriggio, alle 17.30, presso il Punto Flaccovio in via Federico Garcia Lorca 5, a Palermo. Oltre all’autore erano presenti, tra gli altri, l’editore Dario Flaccovio e Marco Romano, vice direttore del Giornale di Sicilia.

L'uscita del primo volume è prevista per il 27 dicembre.

Nel video le interviste al vice direttore del Giornale di Sicilia, Marco Romano, e allo scrittore Santi Gnoffo.

