Miami, l'artista Datuna divora l'opera da 120mila dollari di Maurizio Cattelan

Una performance che desta scalpore. L'artista americano David Datuna ha divorato un'opera da 120mila dollari di Maurizio Catellan. Una banana attaccata su un muro bianco con dello scotch come "simbolo del commercio globale, ma anche uno strumento per fare dell’umorismo", ha spiegato l'artista italiano riguardo all'opera "Comedian".

Davanti allo sguardo sorpreso dei visitatori dell'Art Basel di Miami, Datuna ha staccato dal muro la banana e l'ha mangiata. "Adoro le opere di Maurizio Cattelan - ha commentato - e adoro questa installazione. È davvero deliziosa".

La galleria ha rassicurato gli acquirenti. "Datuna non ha distrutto l’opera d’arte" in quanto il valore dell'opera è dato non dalla banana, che può essere sostituita, ma dal certificato di autenticità.

