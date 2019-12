Thriller di Michael Jackson compie oggi 37 anni: video come un film, il vero significato

Il video di Thriller, una delle hit più conosciute di Michael Jackson, oggi compie 37 anni. Considerato più di un video musicale, ma un vero e proprio film horror, quando venne trasmesso per la prima volta il 2 dicembre del 1982 mandò in tilt i centralini di Mtv con le chiamate dei fan che ne chiedevano la messa in onda per più volte a settimana.

Con i suoi quasi 14 minuti, "Thriller" è considerato un cortometraggio, per la cui regia fu chiamato John Landis ("The Blues Brothers", "Animal House", "Una poltrona per due") che in quel periodo aveva ottenuto un grande successo per "Un lupo mannaro americano a Londra". Girato in 35 mm, fu inoltre il primo video musicale ad avere una vera e propria trama, persino con una voce narrante, quella dell'attore Vincent Price.

La produzione sperava quindi in una nomination agli Oscar nella sezione dedicata ai cortometraggi e per questo motivo "Thriller" fu anche proiettato al cinema, per un'intera settimana, a Westwood, in California. Ma nonostante tutto la candidatura non arrivò mai.

Al di là delle atmosfere fumose e terrificanti, il video di "Thriller" nasconde un significato nascosto tra le righe del testo della canzone. Non solo quindi la paura dell'ignoto o di entità mostruose nascoste nel buio. È piuttosto il racconto di una trasformazione profonda e intende riflettere sui concetti di diversità, razzismo e pregiudizio ma anche sulla sovrapposizione di finzione e realtà.

Dopo la minaccia di scomunica da parte dei Testimoni di Geova, della cui comunità Michael Jackson faceva parte (e per cui venne anche inserita all'inizio del film la frase "Per via delle mie forti convinzioni personali, voglio sottolineare che questo film non sostiene in alcun modo la fede nell'occulto") il cantante, a proposito del video, in un'intervista disse: "Mi piace tantissimo. Ti fa evadere dalla realtà, è divertente. Diventare qualcos'altro, un'altra persona, è un'esperienza fantastica, soprattutto quando ci credi davvero e non è come se stessi recitando".

Ecco il testo in inglese e tradotto in italiano:

It's close to midnight

Something evil's lurking from the dark

Under the moonlight

You see a sight that almost stops your heart

You try to scream

But terror takes the sound before you make it

You start to freeze

As terror looks you right between your eyes

You're paralyzed

‘Cause this is thriller

Thriller night

And no one’s gonna save you

From the beast about to strike

You know it’s thriller

Thriller night

You’re fighting for your life

Inside a killer

Thriller tonight, yeah

You hear the door slam and realize there's nowhere left to run

You feel the cold hand and wonder if you'll ever see the sun

You close your eyes and hope that this is just imagination

Girl but all the while

You hear a creature creeping up behind

You're outta time

Cause this is thriller, thriller night

There ain't no second chance against the thing with forty eyes, girl

Thriller, thriller night

You're fighting for your life inside of killer, thriller tonight

Night creatures call

And the dead start to walk in their masquerade

There's no escaping the jaws of the alien this time

They're open wide

This is the end of your life

They're out to get you, there's demons closing in on every side

They will possess you, unless you change that number on your dial

Now is the time for you and I to cuddle close together, yeah

All through the night

I'll save you from the terror on the screen, I'll make you see

That this is thriller, thriller night

Cause I can thrill you more than any ghoul would ever dare try

Thriller, thriller night

So let me hold you tight

And share a killer, thriller, chiller

Thriller here tonight

Cause this is thriller, thriller night

Girl I can thrill you more than any ghoul would ever dare try

Thriller, thriller night

So let me hold you tight

And share a killer, thriller

I'm gonna thrill you tonight

Darkness falls across the land

The midnight hour is close at hand

Creatures crawl in search of blood

To terrorize y'all's neighborhood

And whosoever shall be found

Without the soul for getting down

Must stand and face the hounds of hell

And rot inside a corpse's shell

I'm gonna thrill you tonight

(Thriller, thriller)

I'm gonna thrill you tonight

(Thriller night, thriller)

I'm gonna thrill you tonight

Ooh, babe, I'm gonna thrill you tonight

Thriller night, babe

The foulest stench is in the air

The funk of forty thousand years

And grizzly ghouls from every tomb

Are closing in to seal your doom

And though you fight to stay alive

Your body starts to shiver

For no mere mortal can resist

The evil of the thriller!

Testo della canzone tradotto

Intorno a mezzanotte

esseri malvagi in agguato nel buio

sotto la luna

una visione quasi ti blocca il cuore

cerchi di urlare

ma il terrore blocca il suono

prima che tu possa emetterlo

raggeli mentre l’orrore

ti fissa dritto negli occhi

sei paralizzata

Sai che questa sarà una notte di brividi

nessuno ti può salvare

dalla bestia che sta per attaccare

sai che questa, sarà una notte di brividi

lotti per vivere nel corpo di un killer

in una notte di brividi

Una porta sbatte

capisci che non c’è più un posto dove fuggire

senti la mano gelida

e ti chiedi se rivedrai mai il sole

chiudi gli occhi

e speri che sia solo la tua fantasia

e in quel momento senti che dietro di te

la creatura si sta arrampicando

il tuo tempo è scaduto

Sai che questa sarà una notte di brividi

non ci sarà una seconda possibilità

contro l’essere dai quaranta occhi

sai che questa, sarà una notte di brividi

lotti per vivere nel corpo di un killer

in una notte di brividi

Ecco che arrivano le creature della notte

e i morti sfilano nella loro parata mascherata

stavolta non si sfugge dalle fauci dell’alieno

(sono spalancate)

la tua vita è giunta al termine

stanno per prenderti

i demoni ti accerchiano da ogni dove

ti possiederanno a meno che tu cambi rotta

allora è tempo che tu ed io ci abbracciamo stretti

ti terrò in salvo tutta la notte

dall’orrore che scorrerà

ti farò capire

Che questa notte, è una notte di brividi

perché posso farti rabbrividire

più io di qualsiasi spettro

ragazza mia, questa notte è una notte di brividi

lascia che ti stringa e viviamola da fuoriclasse

questa storia da brivido qui, stanotte

Scende l’oscurità sulla terra

la mezzanotte è ormai vicina

gli esseri brulicano cercando sangue

terrorizzando tutti voi che siete intorno

e chiunque non dimostrerà di avere lo spirito (**)

per gettarsi nella mischia

dovrà affrontare le belve dell’Inferno

e marcirà dentro un cadavere

Nell’aria l’odore fetido

quarantamila anni di fetore

da ogni tomba spettri minacciosi

si avvicinano per segnare la tua sorte

e anche se lotti per salvarti la vita

il tuo corpo è percorso dai tremiti

poiché nessun comune mortale può opporsi

a questo malvagio terrore.

© Riproduzione riservata