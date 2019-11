Frozen 2 da oggi al cinema: ecco dove vederlo a Palermo

Il giorno di Frozen II - Il segreto di Arendelle è arrivato. Esce oggi nei cinema il tanto atteso sequel, distribuito da Disney in oltre 800 copie.

Diretto da Jennifer Lee e Chris Buck e prodotto da Peter Del Vecho, dopo il debutto record con un incasso globale di 350 milioni di dollari, il nuovo lungometraggio d’animazione sarà nelle sale italiane. In 'Frozen 2 - Il segreto di Arendelle' l’attrice e cantante Serena Autieri torna a prestare la propria voce a Elsa, l’attrice, cantante e conduttrice televisiva Serena Rossi interpreta nuovamente la principessa Anna, l’attore e regista Enrico Brignano è ancora una volta Olaf e il cantautore Giuliano Sangiorgi tinge di rock il nuovo brano 'Nell’ignoto' ('Into the Unknown'), che il pubblico italiano potrà ascoltare nei titoli di coda del film e che negli Stati Uniti ha visto protagonisti i Panic! At The Disco.

Intanto, Disney ha pubblicato in anteprima due nuove clip del film. Nella prima clip, intitolata Ghiaccio perenne, Anna chiede ad Olaf se gli piace il suo stato di ghiaccio perenne e il pupazzo di neve le dice che sta vivendo un sogno che vorrebbe durasse per sempre.

La seconda s'intitola "Non andrai da sola" e vede protagoniste proprio Anna ed Elsa.

Mentre la sorella inizia il suo viaggio oltre i confini del regno, Anna le dice che non la lascerà andare da sola. Ecco che partiranno insieme. Con loro anche Kristoff, Olaf e Sven.

Ecco in quali cinema di Palermo si può vedere Frozen II

Al Politeama Multisala (orari 16:30-18:30-20:30-22:30)

Cinema Marconi Multisala (orari 16:30-18:30-20:30-22:30)

Cityplex Tiffany (orari 16:00-18:10-20:20-22:30)

UCI Cinemas Palermo (orari 14:15-15:00-16:40-17:00-17:30-19:00-20:00-21:30)

Cityplex Metropolitan (orari 16:00-18:10-20:20-22:30)

Multiplex Planet Cinema (orari 17:00-18:00-19:15-20:15-21:30-22:30)

© Riproduzione riservata