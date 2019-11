Compie 25 anni "T'appartengo", l'album che consacrò Ambra Angiolini

Era il 1994 quando Ambra Angiolini veniva consacrata dal suo primo singolo, diventato un cult, "T'appartengo". Sul palco di Non è la Rai, altro famoso programma di Gianni Boncompagni, la conduttrice, cantante e oggi anche attrice ha intonato per la prima volta il suo primo singolo. Era ancora un'adolescente quando la sua carriera da lì in poi diventò inarrestabile.

Proprio qualche ora fa, la Angiolini ha condiviso su Instagram una sua foto durante una delle sue esibizioni di "T'appartengo", lanciando una sfida ai suoi fan: "Può questa foto superare i like dell’uovo sodo?", ha scritto Ambra ironicamente.

"T'appartengo" ha dato il nome anche al primo album di Ambra, ed è stato pubblicato l'11 novembre 1994. In una sola settimana ha venduto 100 mila copie. L'album è stato pubblicato nuovamente il 24 giugno 2016 in vinile.

Nel 1994, l'album è arrivato al sesto posto della classifica degli album più venduti in Italia tanto da essere pubblicato successivamente anche in Spagna e in Sudamerica.

L'album ha poi conquistato tre dischi di platino.

© Riproduzione riservata