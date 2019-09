Thegiornalisti, dopo l'addio Paradiso canta per Netflix

S'intitola "Non avere paura" il primo singolo da solista di Tommaso Paradiso. All'indomani dello scioglimento di Thegiornalisti, l'autore di testi e musica di grandi successi come "Riccione", "Questa nostra stupida canzone d'amore", "Felicità Puttana", lancia il 25 settembre sulle piattaforme digitali e il 27 in radio, il nuovo brano da lui stesso scritto e prodotto da Dardust.

Racconta le sensazioni che solo una relazione d'amore speciale può suscitare, emozioni che si vorrebbero fissare per sempre, il desiderio di proteggere e prendersi cura della persona amata sempre, anche quando è notte, anche quando si è soli. Non avere paura accompagna il trailer della seconda stagione di 'Baby', la serie originale italiana prodotta da Fabula Pictures per Netflix disponibile sulla piattaforma streaming dal 18 ottobre.

Sul profilo Instagram l'artista ha messo le prime note della canzone, come indizio, e taggato il profilo Netflix.

