Le Vibrazioni tornano in Sicilia: concerti a Palermo, Marsala e Catania

Le Vibrazioni tornano in Sicilia con tre date in un inedito viaggio live che unisce, per la prima volta, il rock e la musica classica.

La band milanese, infatti, si esibirà dal vivo in 12 concerti nei più importanti teatri d’Italia nel nuovo tour “Le Vibrazioni in orchestra di e con Beppe Vessicchio”, al via l’11 novembre dal Teatro Golden di Palermo. A seguire, le altre due tappe siciliane: il 12 novembre al Teatro Impero di Marsala (Tp), e il 13 novembre al Teatro Metropolitan di Catania.

E per la prima volta, il rock di una delle più longeve e attive band del panorama musicale italiano incontra la musica classica: uno spettacolo unico, in cui Le Vibrazioni presenteranno tutti i loro più grandi successi in una chiave inedita, con nuovi arrangiamenti ideati e realizzati per l’occasione dal maestro Beppe Vessicchio.

Tra i brani che saranno proposti nei concerti dalla band, che quest’anno celebra i 20 anni di carriera, anche l’ultimo singolo “L’amore mi fa male”.

Un brano dal ritmo incalzante che unisce il sound rock caratteristico del gruppo a sonorità latine, scritto da Francesco Sarcina con Giulia Anania, Valerio Carboni, Marta Venturini e Luca Chiaravalli (anche produttore artistico). Ecco tutte le date del tour prodotto da 432, Color Sound e ThereaOmnis:

11 novembre – Teatro Golden – PALERMO

12 novembre – Teatro Impero – MARSALA (TP)

13 novembre – Teatro Metropolitan – CATANIA

15 novembre – Teatro Rendano – COSENZA

18 novembre – Teatro Tim – BARI

20 novembre – Teatro Augusteo – NAPOLI

27 novembre – Teatro Tuscanyhall – FIRENZE

29 novembre – Teatro Colosseo – TORINO

2 dicembre – Teatro EuropAuditorium – BOLOGNA

5 dicembre – Gran Teatro Geox – PADOVA

10 dicembre – Teatro Nazionale – MILANO

12 dicembre – Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli) – ROMA

