Arriva il primo trailer ufficiale di The Walkind Dead decima stagione. Considerata la serie più vista di tutti i tempi sulla tv via cavo negli Stati Uniti, nel resto del mondo, ossia più di 125 Paesi, viene trasmessa da Fox. Basata sui fumetti omonimi creati da Robert Kirkman, la serie dunque torna con la decima stagione da lunedì 7 ottobre alle 21 su FOX (Sky, 112), a 24 ore dalla messa in onda in America.

