La Finanza sequestra oltre 2 milioni di giocattoli contraffatti, valgono 17 milioni di euro

Tra settembre 2022 e gennaio scorso la Guardia di finanza ha sequestrato in tutta Italia 2,2 milioni di giocattoli contraffatti, insicuri o non conformi alle norme, per un valore complessivo di circa 17 milioni di euro. Si tratta di oltre il 20% dei 19 milioni di giocattoli sequestrati in 29 Paesi europei (valore complessivo intorno ai 79 milioni di euro) nell’ambito della terza edizione dell’Operazione internazionale «Ludus», organizzata da Europol, che ha visto impegnate le principali forze di polizia dei Paesi Ue: 205 le persone denunciate, 298 quelle segnalate amministrativamente.

I prodotti più sequestrati comprendono giocattoli e modellini educativi, ricreativi ed elettronici, oltre a videogiochi e bambole raffiguranti personaggi dei popolari show televisivi per bambini. Gli articoli giocattoli ritirati dal mercato non rispettavano gli standard di sicurezza previsti dalla normativa nazionale ed europea e non fornivano le informazioni essenziali per l’acquirente: secondo le fiamme gialle, «erano in grado di ingannare riguardo ai reali pericoli derivanti dal loro utilizzo, come il rischio di soffocamento, la presenza di sostanze tossiche e il superamento dei limiti di decibel consentiti, mettendo a rischio i consumatori finali».

© Riproduzione riservata