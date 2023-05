Trent'anni fa la strage di via dei Georgofili, a Firenze: in un video il ricordo dei vigili del fuoco

Ore 1.04 del 27 maggio 1993, un boato scuote il centro storico di Firenze. In via dei Georgofili la terribile esplosione che distrusse la Torre dei Pulci, sede dell'Accademia dei Georgofili, e che provocò la morte di cinque persone, tra le quali una bambina di nove anni e un’altra di neanche due mesi, decine di feriti e innumerevoli danni al patrimonio artistico. In quella notte e in quei giorni numerose squadre di vigili del fuoco ebbero un ruolo di primo piano sia nell’immediatezza dei soccorsi alle persone coinvolte dall’esplosione, sia successivamente nell’opera di ripristino della sicurezza. I vigili del fuoco hanno ricordato quel giorno con queste parole e con un video.

© Riproduzione riservata