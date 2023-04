I numeri della polizia: quasi 100 mila agenti impegnati ogni giorno per la sicurezza

Quasi centomila agenti impegnati quotidianamente per la sicurezza e l'ordine pubblico, tra operazioni di contrasto e prevenzione dei reati. Oggi la polizia di Stato festeggia i 171 anni e, come da tradizione, pubblica i dati del 2022.

Controlli

Durante lo scorso anno sono state controllate, in totale, 7.519.684 persone, 3.011.579 veicoli e 2.438.782 documenti.

Immigrazione

La popolazione straniera in Italia è pari a 4.676.719 persone. Nel corso del 2022 sono stati stati prodotti 1.570.183 titoli di soggiorno, l'11% in più rispetto al 2021, quando ne furono emessi 1.407.234. Dall'11 marzo al 31 dicembre, in seguito all'invasione russa dell'Ucraina, sono state 176.768 le istanze di titoli di soggiorno presentate da cittadini provenienti dall'Ucraina. Sono stati invece 969 gli stranieri che hanno fatto ingresso in Italia tramite i corridoi umanitari.

Flussi migratori illegali via mare

Dal primo gennaio al 31 dicembre 2022 sono giunti in Italia, attraverso le varie rotte del Mediterraneo, 105.131 migranti irregolari attraverso 2.539 sbarchi. Dati che confermano un significativo aumento dei flussi pari al 55,80% (67.477 migranti a seguito di 1.718 eventi di sbarco nel 2021).

Estremismo e terrorismo

Nel corso del 2022 la polizia ha arrestato 16 persone contigue agli ambienti del terrorismo/estremismo di matrice religiosa e 1 soggetto riconducibile a formazioni terroristiche di matrice politico nazionalista. In totale sono stati rimpatriati 79 soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza nazionale.

Antagonismo

L'attività della Digos ha portato al deferimento all'autorità giudiziaria di 1.614 estremisti di sinistra. Per venti di loro è scattato l'arresto, per altri 1.549 la denuncia. Misure di prevenzione per 126 antagonisti, tra cui uno in sorveglianza speciale. Sono 21, invece, gli estremisti di destra arrestati e 227 i denunciati. In riferimento alla legge Mancino sono stati effettuati un arresto e 35 segnalazioni all'autorità giudiziaria.

Violenza sulle donne

Nel 2022 i femminicidi sono stati 124. Si rileva un decremento delle vittime in ambito familiare/affettivo pari al 9%, mentre, nel caso di donne uccise per mano del partner o ex partner, tale diminuzione si attesta al 12%.

Tifoserie

Le squadre tifoserie delle Digos hanno proceduto all'arresto di 86 supporter e alla denuncia di altri 1.470.

Ordine pubblico

Nel 2022 sono state registrate complessivamente 12.479 manifestazioni su tutto il territorio nazionale. Nel corso di 388 eventi si sono verificate turbative dell'ordine pubblico, 22 persone sono state arrestate e 2.324 denunciate in stato di libertà mentre 129 poliziotti hanno riportato lesioni varie. Monitorati anche 2.570 incontri di calcio (341 di serie A, 402 di serie B, 1.193 di serie C, 36 incontri internazionali e 598 di altri campionati), oltre alla vigilanza su 28.581 obiettivi sensibili per il rischio terrorismo.

Stradale

Effettuate 420.816 pattuglie, 7.637 autovelox e 1.438.419 multe, di cui 421.973 per eccesso di velocità. I conducenti controllati con etilometri sono stati 415.995, mentre le persone sanzionate per guida in stato di ebbrezza alcolica sono state 13.448. Le persone denunciate per aver guidato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sono state, invece, 1.181. Complessivamente sono state ritirate 30.560 patenti di guida e 40.019 carte di circolazione.

Web e truffe online

Il Centro Nazionale per il contrasto della pedopornografia on line (Cncpo) ha coordinato 4.618 investigazioni, indagando 1.466 soggetti. Sono stati analizzati i contenuti di 25.896 siti internet con l'inserimento di 2.622 siti web illeciti nella black list. In continuo aumento il contrasto al revenge porn, con 245 casi trattati, così come sono in salita i casi di truffe legate al trading online. Sono 66, infine, le persone indagate per cyberterrorismo.

© Riproduzione riservata