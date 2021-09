Dalla fatica all'affanno, tutti i sintomi del Long-Covid: "Ne soffre un paziente su quattro"

Dalla fatica all’affanno, e poi difficoltà nel camminare, dolori muscolari, vertigini, astenia, deficit cognitivi, ansia e depressione sono alcuni dei sintomi del Long-Covid. A distanza un anno e mezzo dall’inizio della pandemia da SARS-CoV-2 un numero importante di persone colpite da COVID-19 presenta manifestazioni cliniche che non si esauriscono con la guarigione virologica, ma possono persistere a lungo.

L’Istituto Superiore di Sanità ha istituito un tavolo apposito e stima che il problema possa interessare un paziente su quattro: “L'infezione da SARS-COV 2 è una malattia che può colpire tutti gli organi e apparati – dice il virologo del Policlinico prof. Antonio Cascio - alcune persone non hanno sintomi e stanno bene nonostante abbiano il covid ma in alcuni casi la malattia diventa violenta e anche alcune persone hanno addirittura problemi nei mesi successivi, a causa del long covid. Sono varie le conseguenze legate al long covid, come l'astenia da lungo tempo, i disturbi della memoria, chi ha la caduta dei capelli, chi ha difficoltà di concentrazione, ma anche gravi problemi respiratori e difficoltà anche nel camminare. È tutto allo studio, è ovvio che sarebbe meglio non prendere la malattia ma purtroppo sappiamo bene che non è così. C'è una cosa importante da dire, le persone che hanno avuto il covid e che hanno avuto la polmonite possono avere gravi conseguenze, quindi respirare male, apnee notturne e avere grossi problemi fisici, questo è il long covid. Sfortunatamente, queste persone non si riprenderanno immediatamente e potrebbe volerci del tempo. Tuttavia, posso rassicurare un po' tutti perché questi lunghi malanni andranno via col tempo”.

