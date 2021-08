Grosso incendio a Milano, il video impressionante del palazzo avvolto dalle fiamme

Un violento incendio è scoppiato in un palazzo di via Antonini, nella periferia sud di Milano. Sul posto squadre dei Vigili del Fuoco, del 118 e delle Forze dell'ordine.

L'incendio che è iniziato attorno alle 17.45 ed è ancora in corso, in un palazzo a Milano, ha interessato due civici, il numero 32 e il numero 34 di Via Antonini, dove abitano, secondo quanto si è appreso, circa 70 famiglie. Ancora incerto il numero di persone ancora presenti nel palazzo.

Il palazzo di 15 piani è interamente avvolto dalle fiamme, ma i vigili del fuoco sono riusciti a sgomberarlo prima che il fuoco si espandesse. Sono venti le persone visitate da personale sanitario per lievi sintomi di intossicazione, ma nessuno è stato ricoverato. Non si registrano ustionati.

