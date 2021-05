Lampedusa e poi le Eolie, isole della Sicilia in missione "Covid free": via alla vaccinazione di massa

Da Lampedusa a Linosa, per poi passare alle Eolie: proseguono in massa le vaccinazioni nelle isole minori. L’obiettivo è quello di renderle covid free in vista della stagione estiva. Prima però quelle a maggiore rischio epidemiologico e carenza sanitaria e la Sicilia è quindi già partita.

Somministrazioni di massa anche a Ustica dove il sindaco Salvatore Militello ha dichiarato che "l'unica soluzione per il ritorno alla normalità è la vaccinazione di massa" e ha poi aggiunto che in vista dell'avvio della stagione estiva "si adeguerà alle decisioni del governo nazionale e regionale ma se dovesse essere necessario metterà in campo azioni che possano salvaguardare i cittadini e i turisti dal Covid".

Già da oggi al via le vaccinazioni a Lampedusa e Linosa. Anche nei prossimi giorni proseguiranno le vaccinazioni nelle isole, un’accelerata che dovrebbe permettere di creare il contesto idoneo all’arrivo dei turisti. Domani sarà il turno di Salina, dove la somministrazione delle dosi riguarderà 1.400 persone.

«Verranno vaccinati tutti i cittadini, dai 18 anni in su senza prenotazione e senza target - dice il commissario Covid a Messina, Alberto Firenze - Avremo la collaborazione del ministero della Difesa, che ci supporterà con proprio personale». La vaccinazione della popolazione avverrà a Malfa, uno dei tre comuni di Salina, nella struttura polifunzionale adibita ad hub vaccinale.

Oltre agli isolani potranno anche vaccinarsi i domiciliati e i lavoratori pendolari muniti di certificato medico se ci sono particolari patologie e senza prenotazione. Nelle altre isole dell’arcipelago delle Eolie «si dovrebbe cominciare domenica, al massimo lunedì: Alicudi, Filicudi, Stromboli, Vulcano, quindi Panarea e chiuderemo con Lipari che ha il maggior numero di residenti. L'obiettivo - spiega Firenze - è di fare in modo di avere le Eolie Covid free in quindici giorni».

