Vaccini, AstraZeneca non fa più paura: "A Palermo numeri raddoppiati con l'Open Weekend"

Un successo l’Open weekend alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. Solo nel weekend sono state vaccinate circa 11.500 persone, 4000 con la dose anglo-svedese, e le restanti, secondo il regolare procedere della campagna, con Pfizer.

In tutta la Sicilia solo ieri sono state 10mila le dosi somministrate con Astrazeneca, segno che la paura è svanita e che c'è voglia di immunizzarsi sognando le riaperture di fine aprile.

“È andata benissimo - conferma il commissario straordinario per l’emergenza Covid a Palermo Renato Costa - abbiamo recuperato la fiducia verso AstraZeneca: un vaccino utile e straordinario che, ricordiamo, ha già salvato un intero Paese. La Gran Bretagna si trova in condizione di favore rispetto agli altri stati europei - precisa il commissario Costa - proprio per aver operato una vaccinazione di massa con AstraZeneca, che già dalla prima dose garantisce una quota immunitaria importante”.

Nel frattempo si attendono le riaperture, che però a Palermo potranno esserci solo se non verrà prorogata la zona rossa che scade il 22 aprile. “È importante per questo vaccinarsi tutti e subito - dichiara il commissario - la gente è stanca, e per riaprire in maniera prudente dobbiamo accelerare con la campagna e avere fiducia nel vaccino”.

© Riproduzione riservata