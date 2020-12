Dura condanna di Arcigay alle parole dell'omelia del parroco di Barrafranca, che aveva definito "contro natura" le unioni tra omosessuali: "Sono frasi vergognose - dice Armando Caravini -. Così come anche quelle del sindaco che lo ha difeso. La stragrande maggioranza dei cittadini non la pensano come lui".

