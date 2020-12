Musumeci: "Vaccini per tutti in Sicilia entro l'estate. Zona rossa? Rientri solo in sicurezza"

Di vaccini e zona rossa per Natale ha parlato il presidente della Regione Nello Musumeci, in un suo intervento a Palermo. "Sui vaccini Razza ha partecipato a diversi incontri. Sarà graduale l'assegnazione alle Regioni - ha detto Musumeci - l'obiettivo è iniziare il giorno dopo l'arrivo e completare entro l'estate, a partire dai soggetti più esposti, da quelli fragili, secondo i programmi del Governo.

Entro l'estate, dunque tutta la popolazione dovrebbe avere ricevuto la vaccinazione. Sulla conservazione abbiamo alcune settimane di tempo per mettere a punto l'organizzazione. Arriveremo puntuali. Inizieremo dalla terza età e dagli operatori sanitari, fino ad arrivare ai giovani".

Sulla zona rossa, Musumeci sembra attendista ma fiducioso: "Dobbiamo prima vedere quali sono le misure che propone il Governo. Ci confronteremo in seno alla Conferenza Stato Regioni e faremo conoscere le nostre - ha detto il Governatore -. Siamo per la linea del rigore senza che determini danno per gli operatori economici - aggiunge -. Dobbiamo cercare una sintesi tra normalità e prudenza. Abbiamo adottato una misura più restrittiva per quei siciliani che vogliono un Natale in tutta sicurezza, i tamponi stanno riscuotendo successo, in moltissimi hanno accettato di farlo. La fase del rientro sicuro è una necessità per non tornare al dramma della scorsa primavera.

© Riproduzione riservata