Boss di mafia e 'ndrangheta ballano a ritmo di techno, lo spot di Klaus Davi

Ballano a ritmo di dance i numeri uno di Cosa Nostra o 'Ndrangheta, nel video che anticipa il nuovo libro "I Killer della 'Ndrangheta" del massmediologo Klaus Davi. Lo spot pubblicitario rappresenta un mix delle scene di boss e killer al di fuori dai commissariati di tutta Italia. Il video è stato curato dal film-maker Giacomo Arrigoni.

Lo spot racconta in chiave satirica il rito che scandisce l'uscita dei criminali dalle questure immediatamente dopo i fermi di polizia, per essere poi indirizzati nei rispettivi carceri di destinazione tra gli applausi di familiari e affiliati. Il video, che avrà anche una diffusione televisiva, promuove l'ultimo libro di Davi, in libreria da martedì 23 dicembre.

