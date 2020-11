Palermo, sequestro a Lipani: tra i beni uno yacht di 89mila euro

La Direzione investigativa antimafia di Trapani ha sequestrato beni per oltre 600 mila euro all’amministratore giudiziario Maurizio Lipani. Il decreto di sequestro preventivo di beni è stato emesso dalla procura di Palermo nei confronti del noto commercialista palermitano, attualmente agli arresti domiciliari, e della coniuge Maria Teresa Leuci.

Il provvedimento, già convalidato dal gip, emesso per una somma pari a complessivi 1.270.669 euro, ha riguardato denaro, quote societarie, beni mobili e immobili, per un valore stimato in oltre seicentomila euro. Tra i beni sequestrati anche uno yacht di 89mila euro. L’uomo avrebbe operato prelievi di contante e bonifici non autorizzati dai conti delle società di cui era amministratore, con la complicità della moglie.

