Palermo, disordini a un funerale non autorizzato: l'uscita dal commissariato dei 3 sottoposti alle misure cautelari

Disordini a un funerale non autorizzato a Palermo, dove la polizia ha denunciato otto giovani: uno di loro, un 24enne, è finito agli arresti domiciliari. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altri due palermitani, un 29enne e un 23enne.

Sono accusati di aver privato della libertà personale, in concorso tra loro e con altri soggetti non identificati, tre operatori di polizia, richiudendoli all’interno di una scuola, dove erano entrati per sottrarsi alle violenze e alle minacce subite, con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguirne un altro e averlo commesso nei confronti di pubblici ufficiali.

Nel video l'uscita dei tre sottoposti alle misure cautelari.

