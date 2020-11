Giovedì i funerali di Proietti, le lacrime di Ernesto Maria Ponte: sul palco con lui le più grandi emozioni

Giovedì 5 novembre saranno celebrati a Roma i funerali di Gigi Proietti e per quel giorno il sindaco Virginia Raggi proclamerà il lutto cittadino.

La cerimonia si dovrebbe tenere alla Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo, ma probabilmente le esequie saranno tenute in forma privata anche per evitare qualsiasi assembramento in ossequio alla normativa anti covid.

In questo video il ricordo commosso di due attori palermitani che furono suoi allievi, Ernesto Maria Ponte e Giusi Cataldo. "Al teatro Smeraldo di Milano sul palcoscenico con Gigi è stata la più grande emozione della mia carriera", è il commento di Ponte. Che poi ricorda un aneddoto, una frase che Proietti diceva ai suoi allievi: "Il primo che dice 'amore' con la 'o' chiusa ma senza amore, lo caccio dal laboratorio".

