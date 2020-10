Quali sono le raccomandazioni per le persone in isolamento domiciliare? Il Ministero della Salute illustra alcuni aspetti fondamentali per contenere il rischio di contagio. Intanto continua a crescere il numero di positivi. Il sistema di sorveglianza integrata COVID-19 permette di analizzare l'andamento e la tipologia dei contagi. Di tutto questo si occupa Appunti Covid. Conduce Giovanni Villino.

