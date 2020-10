Ospedali al collasso in Sicilia, Cimo: "Programmazione assente"

Emergenza su emergenza. A lanciare l’allarme sulla situazione degli ospedali in Sicilia e a Palermo, è Angelo Collodoro, sindacalista Cimo: “Al momento tanti ospedali sono in sofferenza – dice Collodoro – ovviamente un aumento dei contagi potrebbe ulteriormente appesantire la situazione di tanti nosocomi. Quello che manca sono le strutture intermedie, ovvero quei posti dove collocare i pazienti positivi ma che non hanno particolare bisogno di essere ospedalizzati. Bisognava programmare tutto prima ma invece non è stato fatto”.

