Quanto tempo sopravvive il nuovo Coronavirus sulle superfici? Le evidenze scientifiche al momento disponibili indicano che il tempo di sopravvivenza del virus sulle superfici vari in relazione al tipo di superficie considerata. Si va da alcune ore, come ad esempio sulla carta, fino a diversi giorni come sulla plastica e l’acciaio inossidabile. Di questo si occupa oggi Appunti Covid condotto da Giovanni Villino.

