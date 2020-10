Caso Gregoretti, manifestazione a Catania: striscioni anti Salvini

Manifestazione anti Salvini in piazza Trento a Catania, a poca distanza dal Palazzo di Giustizia dove è in corso l’udienza preliminare per il "caso" Gregoretti nei confronti del leader della Lega. La manifestazione è organizzata dal Comitato mai con Salvini Sicilia, i cui aderenti stanno anche distribuendo centinaia di rotoli di carta igienica con la foto del segretario della Lega.

I manifestanti hanno anche srotolato un lungo striscione sulla strada con la scritta "La giustizia non la fa un tribunale".

