Pescatori sequestrati in Libia: sit-in a Roma e solidarietà da Ficarra e Picone

Prosegue senza sosta il sit-in davanti Palazzo Chigi da parte di alcuni familiari dei pescatori sequestrati e arrestati in Libia. Come vediamo dal video, la scorsa notte i familiari dei marinai hanno “manifestato” cercando di mantenere alta l’attenzione su una vicenda delicata.

Anche il presidente della Regione Nello Musumeci è intervenuto chiedendo al governo nazionale di accelerare i tempi per il rilascio dei 18 marittimi di Mazara del Vallo.

Nel corso delle trattative le autorità dirette dal generale Khalifa Haftar hanno chiesto al Governo italiano uno 'scambio di prigionieri' con quattro libici condannati in Italia a 30 anni di carcere e tuttora detenuti con l'accusa di essere tra gli scafisti della cosiddetta 'Strage di Ferragosto' in cui morirono 49 migranti, in asfissia nella stiva di un'imbarcazione.

«Lo sapevate che 18 pescatori di Mazara del Vallo sono tenuti in ostaggio da oltre 27 giorni? Sapevatelo e dicetelo al governo. #Pescatoriliberi». Lo scrivono su Twitter Ficarra e Picone in merito alla vicenda degli equipaggi dei due pescherecci mazaresi fermati quasi un mese fa in Libia.

Video di Marco Gullà

© Riproduzione riservata