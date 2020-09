Pescherecci di Mazara sequestrati, l'appello dei familiari: "Liberate i nostri marinai"

"Liberate i nostri marinai". E’ il messaggio che i familiari dei 18 pescatori di Mazara del Vallo presi in ostaggio in Libia lo scorso primo settembre, stanno mandando direttamente da Roma dove da giorni sono in perenne sit-in davanti Palazzo Chigi.

Muniti di striscioni e magliette con scritto "Liberateli subito", come mostrato nel video, i familiari hanno raggiunto Roma e vi rimarranno in sit-in fino alla risoluzione della vicenda. Anche oggi la protesta davanti Palazzo Chigi.

© Riproduzione riservata