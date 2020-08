Migranti, sono 273 i tunisini a bordo della nave quarantena "Aurelia": il video

Sono 273 i tunisini a bordo della nave Snav "Aurelia" disposta per la quarantena dei migranti. Tra loro una ventina è risultata positiva al coronavirus.

La nave ha imbarcato i migranti a Lampedusa per poi spostarsi a Trapani, dove il sindaco Giacomo Tranchida ha vietato lo sbarco. A condividere la sua decisione anche il sindaco di Augusta, Cettina di Pietro.

In maniera ordinata e controllati dalle forze dell'ordine, i migranti sono stati accompagnati davanti alla nave per l'imbarco. Ognuno con una sacca personale e mascherina sul viso ha atteso il proprio turno per salire sulla nave.

La nave infatti ha lasciato Trapani stamattina ed è attesa per domani in rada davanti al porto siracusano, ma il sindaco Di Pietro ha firmato un'ordinanza che vieta categoricamente di far mettere piede a terra ai migranti "per tutelare la salute dei miei concittadini", dice.

