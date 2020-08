Stanno facendo il giro del web le impressionanti immagini di un incidente avvenuto a Selva di Val Gardena. Qui, un motociclista è caduto dalla sella, andando a finire sotto un'auto in sosta sulla carreggiata.

A riprendere l'incidente un altro centauro, che si trovava dietro, e che ha chiamato subito i soccorsi.

L'auto era in sosta sulla strada per consentire il passaggio di un autobus. Le condizioni del ferito non sono gravi.

© Riproduzione riservata