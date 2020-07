Ecco la prima auto che torna a percorre il viadotto Imera dopo 1936 giorni: a bordo il ministro De Micheli

Ecco il video della prima auto che torna a percorrere il viadotto Imera, 1936 giorni dopo la chiusura. A bordo del mezzo il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, che oggi ha partecipato all'inaugurazione dell'opera.

"Il governo sta facendo un grande sforzo per superare definitivamente il gao del Sud con le aree del Nord. del Paese. - ha detto il ministro - Per la Sicilia ci sono 17,7 miliardi, quasi11 mld per le ferrovie; a ottobre ci sarà la gara per il tratto Palermo-Catania-Messina e stiamo chiedendo fattibilità per completare l'anello di tutta la costa siciliana".

© Riproduzione riservata