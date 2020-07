Appunti Covid-19, la terza puntata: in Sicilia il numero più basso di tamponi

Terza puntata di "Appunti di Covid-19", il format di approfondimento, a cura del Giornale di Sicilia, che dà conto dell'andamento dei contagi, delle misure economiche a sostegno di famiglie e imprese e delle iniziative imprenditoriali per rilanciare industria, commercio e servizi.

In questa puntata si parla di dati: in rapporto alla popolazione residente, la Sicilia è l'ultima regione d'Italia per numero di tamponi effettuati. Giovanni Villino, che conduce, mostra grafici e tabelle che fotografano l'attuale situazione nell'Isola e nel resto del Paese.

