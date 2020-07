Appunti Covid-19, la seconda puntata: come richiedere il bonus vacanze

Seconda puntata di "Appunti di Covid-19", il format di approfondimento, a cura del Giornale di Sicilia, che darà conto dell'andamento dei contagi, delle misure economiche a sostegno di famiglie e imprese e delle iniziative imprenditoriali per rilanciare industria, commercio e servizi.

E' possibile risparmiare fino a 500 euro per una vacanza con la propria famiglia. In questa puntata Appunti Covid-19 si occupa di bonus vacanze. Ecco come accedere al beneficio. Il format è condotto da Giovanni Villino.

