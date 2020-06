Da Ballarò a Londra a piedi per riabbracciare la nonna: il video del piccolo Romeo

Parte la sfida del piccolo Romeo Cox che dal quartiere di Ballarò a Palermo viaggerà verso Londra a piedi e in barca vela con la sola compagnia del papà Phil Cox, giornalista e documentarista inglese, per riabbracciare la nonna.

Sulle spalle non solo il suo zainetto ma anche la voglia di dimostrare che è possibile muoversi in maniera sostenibile e raccogliere fondi per migranti e rifugiati.

"Ho avuto questa idea perché durante la quarantena ho saputo che la mia nonna, che vive a Londra e che stava male, è rimasta per molto tempo da sola a casa - racconta Romeo -. Mio papà poi voleva da tanto tempo fare un viaggio così grande. Spero di farcela soprattutto rispettando le regole anti-coronavirus".

© Riproduzione riservata