Palermo, domati tutti gli incendi in provincia ma resta l'allerta rossa

Si torna a respirare a Palermo. Come riferito dal comando provinciale dei vigili del fuoco, sono stati sedati infatti tutti gli incendi che da mercoledì circondavano tutta la provincia. Nelle scorse ore sono stati diversi i canadair in azione per domare le fiamme che si sono sviluppate nella zona di Baida fino a Monte Cuccio e a San Martino.

Secondo i dati trasmessi dalla Prefettura di Palermo, in 48 ore sono stati impegnati 200 uomini, 30 automezzi e 36 squadre dei Vigili del Fuoco, 6 pattuglie di personale e autobotti del Corpo Forestale della Regione Siciliana e, per il tramite della Protezione Civile regionale, 3 associazioni di volontariato, con volontari e 5 mezzi, mentre la Città Metropolitana ha dato la disponibilità di 4 autobotti.

Focolai anche a Caccamo, Giardinello e Monreale, come mostrato in video, che hanno distrutto buona parte della vegetazione tra boschi e macchia mediterranea.

Intanto, per la giornata di oggi, in Sicilia permane l'allerta rossa diramata dalla Protezione civile. In particolare l'attenzione converge sulle province di Palermo, Messina, Agrigento e Trapani dove, secondo le previsioni, a causa di una nuova ondata di caldo e vento di scirocco potrebbero svilupparsi nuovi roghi.

