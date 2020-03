Coronavirus in Sicilia, l'infettivologo: "In agguato i contagi dal Nord, i numeri cresceranno"

“Nonostante tutto, in Sicilia continuiamo a temere l’effetto di tutti coloro che sono scesi dal Nord Italia”. Lo ha detto Antonio Cascio, infettivologo del Policlinico di Palermo.

Il medico cerca di mantenere alta la guardia seppur i dati non siano così negativi per la nostra isola: “Temo che vedremo dei numeri crescenti che sono quelli che preoccupano. Speriamo ovviamente che non ci siano molti ricoveri ma l’assessorato sta facendo di tutto per tenerci pronti ad un’eventuale emergenza. Dobbiamo tenere duro e continuare con le misure che stiamo adottando”.

© Riproduzione riservata