Coronavirus, Musumeci a Cronache Siciliane: "Pronti ai tamponi per tutti i medici coi nuovi laboratori"

Più di 9 siciliani su 10 si dichiarano oggi preoccupati per la diffusione del coronavirus nell'Isola. Con un trend cresciuto di 80 punti in poco più di 50 giorni, dal 12% di fine gennaio al 92% odierno. È il dato che emerge dall'indagine condotta nell'Isola dall'Istituto Demopolis, raccontata in nella puntata speciale di Cronache Siciliane su Tgs (canale 15 del digitale terrestre). Ospiti il presidente della Regione Nello Musumeci e il direttore dell'istituto di indagini demoscopiche Pietro Vento. Alla conduzione c'è Marina Turco. Ecco il video della trasmissione.

"Nonostante le ristrettezze abbiamo avviato una rete per consentire una sanità diffusa nel territorio e poli di eccellenza", ha commentato Musumeci. "Dispositivi? Meccatronica non dà risposta a tutte le domande che abbiamo posto a Roma. Per le prossime ore aspettiamo una nuova dotazione da Roma e saranno subito distribuite. Le mascherine omologate vanno al personale sanitario, quelle che richiedono minore esigenze pratiche vanno distribuite a lavoratori, dipendenti pubblici".

"Posti letto di terapia intensiva? Ne abbiamo immaginati 550 se si arriva al picco di 7mila contagiati. E l'andamento del contagio dipende dal senso di responsabilità di tutti i cittadini". E ancora: "Cento milioni per le famiglie disagiate? Sono una prima risposta che stiamo dando per sostenere la crisi economica che i siciliani e le imprese sono costretti ad affrontare".

Contagi negli ospedali? "In arrivo una circolare per le Asp: abbiamo iniziato lo screening del personale sanitario in trincea. La maggior parte dei nuovi laboratori farà tamponi al personale medico".

