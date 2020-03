Coronavirus, Conte: subito fondi per buoni spesa e generi alimentari ai cittadini bisognosi

Nuova conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte per aggiornare sulla situazione della crisi dovuta all'epidemia del Coronavirus. Il premier era intervenuto oggi dopo le parole del presidente della Repubblica Mattarella, che aveva duramente attaccato l'Europa e la sua lentezza di risposta.

«Con ordinanza delle protezione civile aggiungiamo a questo fondo 400 milioni, un ulteriore anticipo che destiniamo ai comuni col vincolo di destinarlo alle persone che non hanno i soldi per non fare la spesa. Da qui nasceranno buoni spesa ed erogazioni di generi alimentari. Lo Stato c'è.

Abbiamo lavorato oggi con il ministro Gualtieri ad un provvedimento di grande impatto. Coinvolgiamo i sindaci che sono le prime sentinelle sulle esigenze dei cittadini. Abbiamo appena firmato un Dpcm che dispone subito la possibilità di usufruire di 4,3 mld del fondo di solidarietà nazionale. La ministra Catalfo e l’Inps stanno lavorando senza sosta. Vogliamo mettere tutti i beneficiari della Cassa integrazione di accedervi subito, entro il 15 aprile e se possibile anche prima» per il soccorso alimentare», ha detto Conte.

Per quanto riguarda l'andamento dell'epidemia di coronavirus: «Ci confronteremo a inizio settimana con gli esperti e confidiamo che ci portino ottime notizie. Noi ci manteniamo sempre vigili per adeguare le nostre valutazioni sulla base delle loro raccomandazioni. Per quanto riguarda le misure legate alle attività produttive ci confronteremo e valuteremo, non sappiamo ancora. E’ ancora troppo presto. Dall’inizio della settimana cominceremo a lavorarci. Abbiamo adottato questa misura con il massimo senso di responsabilità. L’obiettivo è sempre la salute dei cittadini - ha detto Conte -. Si tratta di una misura conveniente» anche per il sistema economico, ha spiegato il premier, «confidiamo che la fuoriuscita dal quadro dell’emergenza sia la più veloce possibile ma non abbiamo ancora elementi per determinare» quando finirà questa misura, ha osservato Conte.

«Oggi abbiamo con il Dpcm anticipato l’erogazione di 4,3 miliardi di risorse del fondo di solidarietà ai comuni per dare ossigeno immediato ai bilanci e aggiungiamo 400 milioni con un’ordinanza della protezione civile che saranno distribuiti ai comuni tenendo conto della dimensione demografica ma anche dei requisiti socio economici per poter erogare immediatamente aiuto alle persone piu in difficoltà sia attraverso l’erogazione di buoni spesa che la distribuzione diretta di generi alimentari e prodotti di prima necessità». Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in conferenza stampa con il premier, Giuseppe Conte.

