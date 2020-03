Mascherine, gel igienizzanti e visiere protettive 3D. Eccoli i dispositivi anti-coronavirus del Distretto Meccatronica. Al via in Sicilia gli ordini dei prototipi per progettare e auto-produce tali dispositivi.

La Protezione civile regionale infatti è stata autorizzata a fare partire gli ordinativi per le forniture di mascherine, gel igienizzante e visiere protettive.

