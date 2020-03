"Da questa situazione ne usciamo se ognuno fa la sua parte. Dobbiamo avere consapevolezza e spirito di collaborazione. Ogni cittadino deve mettere in atto i comportamenti sollecitati e diffusi dal governo nazionale. Il sistema sanitario nazionale sta reagendo bene, come tutte le istituzioni regionali e dello Stato". Lo dice nell'intervista Calogero Foti, direttore della Protezione civile in Sicilia.

© Riproduzione riservata