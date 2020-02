Coronavirus, Musumeci: "in Sicilia 50 tamponi negativi, nessun allarme"- Il video della conferenza

«Non c'è alcun motivo di essere allarmati, abbiamo fatto e stiamo facendo tutto quello va fatto, non c'è motivo di irrazionale preoccupazione. Abbiamo fatto 50 tamponi e sono risultati tutti negativi», ha detto il presidente della Region Nello Musumeci, insieme all’assessore alla Salute, Ruggero Razza, e il presidente di Anci Sicilia, Leoluca Orlando.

Sospese tutte le gite scolastiche da e per la Sicilia. «Parlo delle regioni gialle - sottolinea il governatore - perchè teoricamente da quelle rosse non dovrebbero già essere consentiti movimenti».

«E' chiaro che le misure di sospensione delle manifestazioni pubbliche sono state adottate lì dove si sono verificati casi conclamati di contagio. Noi al momento non riteniamo vi siano i presupposti per dovere adottare questo provvedimento soprattutto per le manifestazioni all’esterno», ha detto Musumeci.

«I controlli aeroportuali non sempre appaiono adeguati: ieri ci sono stati 63 voli nei principali aeroporti della Sicilia, con l’arrivo di 9.620 passeggeri: per fortuna tutti i controlli sono risultati negativi, però oggi risulta che migliaia di altri cittadini italiani e stranieri siano arrivati in Sicilia senza un’accurata azione di controllo. E’ giusto che la gente lo sappia e che lo sappia l’unità di crisi nazionale e domani porremo in quella sede la questione per ottenere garanzie anche su questo aspetto», ha continuato Musumeci.

«Sugli sbarchi in questo momento si corre il rischio di essere estremisti, da una parte o dall’altra. Ora più che mai serve cautela. Se i migranti arrivano con una nave è meglio che i controlli avvengano a bordo».

