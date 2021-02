Taxi Driver compie 45 anni, il video della scena cult con Robert De Niro: "Ma dici a me?"

Era l'8 febbraio del 1976, esattamente 45 anni fa, quando usciva Taxi Driver film cult con Robert De Niro.

Diretto da Martin Scorsese, il film è ambientato dopo la guerra del Vietnam a New York. Ritenuto dalla critica e dal pubblico come uno dei "capolavori del regista e del cinema contemporaneo", il film ha consacrato De Niro la cui interpretazione è stata considerata "notevole".

Nel cast anche una giovanissima Jodie Foster. Il film è stato vincitore nel 1976 della Palma d'oro al 29esimo festival di Cannes, ed è stato candidato a quattro premi Oscar, inclusa la categoria di Miglior film nel 1977.

In questo video, la scena più famosa del film ossia quella in cui Travis - il protagonista - fa pratica con la pistola davanti allo specchio, iniziando un monologo in cui si rivolge alla sua immagine riflessa: "Ma dici a me? Ma dici a me? Ma dici a me? Ehi, con chi stai parlando? Dici a me? Non ci sono che io qui".

