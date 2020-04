Ben Affleck tra basket e voglia di riscatto: il trailer di "Tornare a Vincere"

Un Ben Affleck dolente e intenso per un personaggio che ha negli occhi la delusione per una vita storta, ma comunque ancora capace di provare a reagire, è l'anima di Tornare a vincere, lo sports drama che rinnova il sodalizio fra l'attore e il regista Gavin O' Connor (che l'aveva già diretto nel thriller The accountant). Il film, in tempi di lockdown, debutta dal 23 aprile con Warner Bros direttamente per l'acquisto e il noleggio in digitale (anche in 4K UHD) su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV, e per il noleggio su Sky Primafila, Infinity e VVVVID).

I primi dieci minuti sono visibili sul canale di Warner Bros Italia su YouTube. Lo sport salvifico o veicolo di nuove consapevolezze per vite in bilico è un tema amatissimo dal cinema, da Rocky a The Fighter, da Quella sporca ultima meta a Ragazze vincenti. O' Connor, che aveva già esplorato il tema con Warrior (2011), su due fratelli in conflitto (interpretati da Joel Edgerton e Tom Hardy) che si trovano contro in un torneo di arti marziali, stavolta si sofferma, con uno sguardo più intimistico, sui traumi interiori del protagonista, e sul mondo di abbandoni che lo circonda.

Un piano che si mescola con l'energia vitale delle scene di gioco (rese da O' Connor con veridicità) e le dinamiche nella squadra liceale, fra padri e figli che non si comprendono e paura del futuro. Affleck è Jack, operaio separato con un passato da grande talento del basket, segnato da un lutto famigliare, che passa gran parte del tempo libero in solitudine a bere. Una gabbia di autodistruzione che l'uomo prova a riaprire quando gli offrono di allenare la sua vecchia squadra liceale, reduce da una lunga serie di sconfitte. "Negli ultimi anni ho fatto molti film basati su tecnologia - ha spiegato Affleck - e avevo voglia di tornare a qualcosa di più realistico e personale, a un dramma umano".

