Ivan Juric infuriato con il giornalista di Sky: "Ha detto una cag...! Porta rispetto al Verona". Il video della lite

Ivan Juric è una furia contro il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini, in seguito al pareggio tra Napoli e Verona nell’ultima giornata di campionato. Il tecnico del Verona non ha gradito l’analisi che parlava di un "Verona diverso rispetto alle ultime settimane".

Senza mezzi termini la risposta in diretta tv: "Hai detto subito una grande cagata, tu devi portare rispetto. Con te non parlo, io me ne vado. Non hai mai visto le nostre partite. Solo da voi succede questa roba, io non ci sto con questo atteggiamento. Noi abbiamo dato sempre il massimo, in Italia questo è inaccettabile. Il tuo pensiero è una vergogna", conclude Juric lasciando i microfoni.

"Il presidente Setti e Hellas Verona FC, a tutela dei valori sportivi che anche in questa occasione hanno contraddistinto il club, rimarca l’inopportunità delle domande rivolte in diretta al proprio allenatore nel post-partita di Napoli-Verona". Così la società scaligera ribadisce la sua solidarietà a Ivan Juric, furioso davanti alle insinuazioni su un Verona "diverso" rispetto a quello delle ultime settimane.

