Scudetto all'Inter, la festa dei tifosi in piazza Duomo a Milano

È iniziata al fischio finale di Sassuolo-Atalanta la grande festa dei tifosi dell’Inter a Milano per la vittoria dello scudetto.

Tra caroselli in auto e bandiere al vento, i fan nerazzurri si sono già riversati in strada per celebrare il successo: anche piazza Duomo iniziano ad arrivare i tifosi dare il via alla festa.

«I campioni dell’Italia siamo noi», «Chi non salta rossonero è» e «Come mai la Champions non la vinci mai» dedicato alla Juventus, sono i cori che stanno accompagnando la festa delle centinaia di tifosi dell’Inter che si sono già radunati in piazza Duomo a Milano, in un assembramento in cui tutti, però, indossano la mascherina, tra sciarpe, coriandoli nerazzurri, bandiere e fumogeni.

In lontananza, invece, proseguono i caroselli di chi ha scelto di festeggiare con la propria auto per le vie del centro.

