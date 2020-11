Maradona, la dedica di Messi: dopo il gol indossa la maglia del Newells Old Boys

Lionel Messi con la maglia n.10 del Newells Old Boys e le braccia alzate al cielo. Il fuoriclasse del Barcellona ha dedicato così a Diego Maradona la rete segnata nel match tra Barcellona e Osanuna, togliendosi la divisa blaugrana per esporre quella che aveva sotto della squadra argentina.

La maglia n.10 indossata e mostrata da Messi (che per farla vedere si è tolto quella del Barcellona) oggi dopo aver segnato è quella del Newell's Old Boys del 1993, anno in cui Maradona aveva giocato sette partite nella squadra del cuore di Messi.

