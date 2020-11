Addio Maradona: il gol del secolo contro l'Inghilterra in Messico

Se ne va oggi uno dei miti del calcio mondiale. Diego Armando Maradona aveva 60 anni e sarebbe morto per un arresto cardiaco mentre si trovava nella casa di Tigres.

Ricordato per le sue prodezze in campo, fu l'autore di uno dei gol che entrarono di diritto nella storia del pallone. Il gol del secolo, lo definiscono, quello segnato da Diego Armando Maradona nei quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 1986 tra l'Argentina e l'Inghilterra, allo Stadio Azteca di Città del Messico appena pochi minuti dopo la rete segnata con la mano e che è ricordata come quella della Mano de Dios.

Dopo aver ricevuto la palla da Héctor Enrique, Maradona puntò la porta inglese correndo per 60 metri in soli dieci secondi. Superò cinque giocatori inglesi (Hoddle, Reid, Sansom, Butcher e Fenwick) fino al faccia a faccia con il portiere Shilton a cui segnò il 2-0 per l'Argentina.

La partita si concluse con un 2-1 segnato da Linkener per l'Inghilterra mentre l'Argentina si qualificò per la semifinale per poi laurearsi Campione del Mondo per la seconda volta nella storia.

