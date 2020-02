"Non capisco queste polemiche, secondo me la Juventus ha giocato bene e che ha vinto con merito. Fino alla fine abbiamo meritato la vittoria. Io credo che si stia esagerando, queste polemiche non fanno bene al calcio. Bisogna stare più tranquilli perché è controproducente fare queste uscite". Queste le parole del vicepresidente della Juventus Pavel Nedved in zona mista dopo il match vinto contro la Fiorentina.

