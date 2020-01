"Neanche nel più bello dei miei sogni, avrei immaginato tutto questo. E' un giorno speciale per me: allenerò i più forti calciatori del mondo che difficilmente migliorerò perchè già ad altissimo livello - lo ha detto Quique Setien, nuovo allenatore del Barcellona - Il Barcellona è eterno, proveremo a migliorare tutto ciò che è migliorabile e a far rendere i giocatori al massimo. Non conosco tutti i giovani ma ho una predisposizione a valorizzarli".

